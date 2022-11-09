В Берлине отметили День Победы Азербайджана

В Берлине при организационной поддержке посольства Азербайджана в Германии и поддержке Министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы был организован концерт под девизом "Мир и Сосуществование".

Как сообщили Day.Az в посольстве, в мероприятии приняли участие более 500 гостей, в том числе члены Бундестага, представители МИД Германии и других государственных структур, общественно-политических, научных, культурных кругов, послы и военные атташе более 30 стран, аккредитованных в Берлине, а также члены азербайджанской диаспоры в Германии.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев поприветствовал гостей.

На мероприятии выступил с речью также председатель Азербайджано-Германского форума Ганс-Эберхард Шлейер.

После концерта для гостей был организован прием по случаю Дня Победы.