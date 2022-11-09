https://news.day.az/politics/1510103.html Чавушоглу поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана - ФОТО
Чавушоглу поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, глава МИД Турции поделился публикацией в Twitter:
"Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится. Пусть славный флаг развевается вечно.... С Днем Государственного флага Азербайджана!".
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