Чавушоглу поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.

Как передает Day.Az, глава МИД Турции поделился публикацией в Twitter:

"Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится. Пусть славный флаг развевается вечно.... С Днем Государственного флага Азербайджана!".