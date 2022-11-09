Военные учения Азербайджана, Турции и Грузии

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в военном учении по охране БТД. Сотрудники Департамента охраны стратегических трубопроводов МВД Грузии приняли участие в командно-штабном учении "ETERNITY 2022" военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции.

Как передает Day.Az, информацию распространило МВД Грузии.

Сообщается, что учение нацелено на повышение взаимной оперативной способности между военными силами Грузии, Турции и Азербайджана и сотрудниками правоохранительных органов.

Подчеркивается, что к учению привлечены и сотрудники подразделения оперативного реагирования структуры.

По информации, сценарий учения основывается на проведении миротворческой операции, предусматривающей организацию охраны нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) во время кризисной ситуации.

Отмечено, что задание было выполнено успешно и положительно оценено участниками.