Фуад Мурадов встретился с официальными лицами Эстонии

В рамках визита в Эстонию состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с министром государственного управления Эстонии Рийной Солман и руководителем департамента внешних связей Министерства культуры, ответственным представителем по общинам Анне Ли Реймой, передает Day.Az.

В ходе встреч говорилось об исторических отношениях между нашими странами, активной деятельности азербайджанской общины в Эстонии, непосредственном участии наших соотечественников, стремительно интегрирующих в эстонское общество, в общественно-политической и гуманитарной жизни страны.

Была представлена информация о диаспорской политике Азербайджанского государства, направлениях деятельности комитета, мультикультуральных и толерантных ценностях, которыми обладает наш народ, о том, что различные малочисленные народы живут в нашей стране в условиях мира и спокойствия, что во время Первой и Второй карабахских войн все народы поднялись во имя территориальной целостности Азербайджана, отмечено, что в настоящее время Aзербайджанское государство проводит в Карабахе работы по реконструкции и восстановлению.

Председатель комитета выразил министру Рийне Солман и руководителю департамента Анне Ли Рейме признательность за то, что Эстония всегда находится рядом с Азербайджанским государством, и заботу, проявляемую в этой стране об азербайджанской общине.

Официальные лица Эстонии подчеркнули, что азербайджанская община служит примером другим общинам в Эстонии. С удовлетворением было отмечено, что наши соотечественники всегда осуществляют деятельность, служащую интересам Эстонии.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении дружественных отношений между нашими странами и перспективах дальнейшего сотрудничества с азербайджанской диаспорой.