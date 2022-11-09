https://news.day.az/politics/1510155.html Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану - Мария Захарова
Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану - Мария Захарова
Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс секретарь МИД РФ Мария Захарова.
"Трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе" - сказала Мария Захарова.
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