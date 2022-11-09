Делимитация армяно-азербайджанской границы имеет особое значение

Деятельность двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы имеет особое значение с точки зрения стабилизации обстановки на границе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az об этом заявила пресс секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Осуществляется тесная координация Москвы с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора. При активном участии России предпринимаются шаги по укреплению доверия между народами двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов и парламентариями" - сказала Мария Захарова.