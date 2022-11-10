Азербайджан на пути к новым вершинам после исторической Победы

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о Победе Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской войне и успехам страны на геополитической арене.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

В недавнем прошлом, когда разочарование в связи с затянувшимися и, казалось бы, бесполезными переговорами с Арменией в формате Минской группы ОБСЕ сохранялось в Азербайджане, Ереван не демонстрировала никаких признаков выполнения своих обязательств по международному праву, а мировое сообщество якобы сохраняло апатию, Президент Ильхам Алиев уже продумывал точные шаги для конечного разрешения ситуации, чтобы положить конец незаконной оккупации территорий нашей страны.

Перед Второй карабахской войной 2020 года Азербайджан неоднократно совершенно ясно давал понять, что если мирный процесс с Ереваном окажется бесплодным, военное решение будет неизбежным. Это оставалось без внимания, поскольку страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неисправимо заявляли о необходимости придерживаться своей неработоспособной формулы, ибо это был т.н. "единственный путь вперед".

Непоколебимо уверенный в своем собственном стратегическом чутье, Президент Ильхам Алиев знал, что уже сложилась критическая масса обстоятельств, которые дают Баку основания для проведения контрнаступательной операции, так как она была совершенно верным и законным шагом. Во-первых, инициированное Ереваном межгосударственное пограничное столкновение в июле 2020 года, вошедшее в анналы истории как товузские события, вкупе с ранее провозглашенной армянским правительством доктриной "новая война за новые земли" явно свидетельствовали о намерениях Еревана, который делал явный упор на то, чтобы переговоры не сдвинулись хотя бы на миллиметр в сторону урегулирования.

Во-вторых, к 2020 году были исчерпаны все данные обещания, правовые механизмы и было понятно, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требующие вывода оккупационных армянских сил с азербайджанских земель, и многие другие документы, принятые влиятельными международными органами, не несут никакой практической цели.

В-третьих, азербайджанская армия путем глубоких и широкомасштабных реформ, при активном сотрудничестве Турции, Израиля и Пакистана, уже укрепила свои возможности до такой степени, что позволяло ей легко провести операцию по освобождению Карабаха, что позже стало называться, как "война будущего".

27 сентября 2020 года мир начал понимать, что судьба конфликта вот-вот изменится. Меры контрнаступления Баку были жесткими и неуклонными. В течение следующих 44 дней мировое сообщество в целом увидело не только стойкость и единство цели Азербайджана, но и проницательность Президента Ильхама Алиева, проявляющуюся в его непревзойденной способности вести свой непоколебимый народ на протяжении всей войны и сообщать реалии и правовые основы конфликта эффективно, как для нации, так и для мира в целом.

Позиция Азербайджана справделива, но для непосвященных в тему конфликта людей это могло быть воспринято как территориальный спор, в котором обе стороны могли быть признаны в равной степени виноватыми. Именно поэтому глава государства в своих многочисленных интервью, как во время, так и после войны, открыто отвечал на любые вопросы журналистов со всего мира, давая четкие ответы на самые разные вопросы, некоторые из которых, казалось, исходили из скрытых мотивов и предвзятых предубеждений, а другие - из-за непонимания сути дела, основ. Среди журналистов были и те, кто просто ради стремления распространить "сенсацию", специально пытались представить Азербайджан не в лучшем свете, демонизируя нашу страну.

С невозмутимым хладнокровием и четкостью Президент Ильхам Алиев не только излагал юридическую, историческую и политическую суть конфликта и контрнаступительной операции, но и детально разбирал каждое выдуманное обвинение в адрес нашей страны. Глава государства в характерной для него стойкости отвечал на неоднократные вопросы о призрачных "сирийских наемниках", якобы воюющих на стороне Азербайджана, турецких истребителях F16, не участвовавших в боевых действиях и т.д.

Искусная калибровка геополитических акторов

Чтобы справедливость восторжествовала, жизненно важно, чтобы нация, стремящаяся обратить вспять последствия правонарушения, делала это таким образом, чтобы неправомерные внешние факторы считались неэффективными. Во время 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев безошибочно чувствовал мировое настроение. Кроме того, благодаря активной и успешной дипломатии главы государства отношения между Турцией и Россией вышли на более высокий уровень и плодотворный характер, сделав геополитический театр благоприятным для Баку.

Между тем Иран был характерно вероломен. Глава государства предугадал, что в сложившихся обстоятельствах проармянские интервенционистские шаги Тегерана имеют пределы, которые, по всей вероятности, не окажутся ощутимой помощью ввиду непрактичности поддержки проигравшей стороны после достижения точки невозврата.

Франция, открыто предвзятый член ныне мертвой Минской группы ОБСЕ, была еще одной страной, в отношении которой Баку провел тщательное исследование и установил, что влияние президента Эммануэля Макрона на ситуацию будет ограничено громкими высказываниями в пользу Еревана, чтобы успокоить армянскую диаспору. Не остались без внимания и Соединенные Штаты Америки, у которых были те или иные попытки оказать свое влияние.

Вторая карабахская война не была предпочтительным выбором Азербайджана, наоборот, являлась последним средством и актом неизбежной необходимости перед лицом нежелания Армении действовать разумно, ведь именно она привела весь переговорный процесс к возобновлению боевых действий.

Когда во время войны журналисты спросили, когда Азербайджан согласится прекратить противостояние, Президент Ильхам Алиев ответил, что это произойдет, когда Ереван официально обязуется уйти с оккупированных территорий, предоставив график. Это также имело важное значение с точки зрения фундаментального обоснования позиции Баку: война была контрнаступательной, крайней мерой и актом принуждения к миру.

Когда 8 ноября 2020 года глава государства объявил об освобождении города Шуша, это стало не только необратимой точкой во Второй карабахской войны, свидетельствующей о победе Азербайджана, но и поворотным моментом в нашей национальной истории, когда была прервана несправедливость по отношению к азербайджанскому народу. В тот знаменательный день, когда Президент Ильхам Алиев произнес исторические слова "Шуша, ты свободна", в его словах была сосредоточена вся суть прошлого, настоящего и будущего Азербайджана, ибо эти слова олицетворяли не только то несправедливое прошлое, но и то, каким будет светлое будущее освобожденного Карабаха. А ныне Азербайджан, возрождая освобожденные территории, стремится увековечить свой триумф, показывая всему миру свой непрекращающиеся рост и развитие, ибо будущее готовит многое для тех, кто ничего не принимает как должное, рассматривает новые вызовы как возможность покорить новые вершины.