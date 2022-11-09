Единство - залог успеха Тюркского мира. Совместными усилиями сможем преодолеть любой вызов, потому что наша сила - в единстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии почетного генконсульства Турции в городе Шымкент на юге Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"С открытием дипмиссии в Шымкенте, число зарубежных диппредставительств Турции возросло до 257. Турцию за рубежом представляют также 108 почетных консулов", - констатировал глава дипломатии.

Чавушоглу назвал прошлогодний саммит лидеров тюркоязычных государств в Стамбуле "началом новой эры сотрудничества", а также подчеркнул значимость саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в Самарканде.

Касаясь связей Турции и Казахстана, турецкий министр отметил, что стороны наметили цель - довести товарооборот до уровня в 10 млрд долларов в год. Сегодня масштабы турецко-казахстанского товарооборота достигают 5 млрд долларов, напомнил турецкий министр.

По словам Чавушоглу, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании, а дипмиссии страны призвал поддержать как граждан, так и бизнес.

Он также привлек внимание к активному взаимодействию в сфере логистики и транспорта, а также формированию трехстороннего механизма сотрудничества Турция-Казахстан-Азербайджан.