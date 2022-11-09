Нездоровый интерес российских СМИ к засланцу и бандиту Рубену Варданяну

Автор: Мехти Ахмедзаде

До конца этого года ожидается, что между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор. Баку уничтожил Ереван по всем дипломатическим направлениям на международной арене. Чем ближе наша страна приближается к этой конечной цели, которая бы раз и навсегда установила крепкий мир в регионе Южного Кавказа тем больше некоторые круги в России пытаются помешать этим положительным процессам. В частности, в попытках сорвать подписание, в РФ был создан проект под названием "Рубен Варданян", которого заслали в Ханкенди, во-первых, чтобы воспрепятствовать окончательномму урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, во-вторых, для дальнейшей смены власти в Армении. Учитывая то, что мирный договор не за горами, Москве важно всегда иметь рычаг давления и на Баку, и на Ереван. Именно потому она поддерживает и карабахских сепаратистов и тех, кто надеется на реванш.

Тут хотим привлечь внимание к тому, что возня началась тогда, когда всплыл "вашингтонский вариант" мирного договора. На российских каналах вновь началась антиазербайджанская риторика, истерики проплаченных экспертов в пользу армянства и т.д. Позже стартовал пиар того самого засланца Варданяна, который слинял из РФ, забрав с собой все, что он там заработал, украл, присвоил.

Сперва было обширное интервью провластному, проправительственному "Коммерсанту", где мошенник крупного калибра, по армянской традиции, нес фантастическую чушь - то грозил азербайджанской стороне международными санкциями и молниями небесными, то рассказывал о своих "великих" планах по восстановлению никогда не существовавшего "арцаха". Короче говоря, интервью продлилось более получаса и вместило в себя весь традиционный набор армянских фантазий и иллюзий, которые и довели этот народ до крушения всех надежд. Кроме того, по ответам российского миллиардера как-то не чувствовалось уверенности в завтрашнем дне, хотя он и хотел казаться "крутым политиком", уверенным в себе и каждом своем слове.

А вчера интервью у преступника Рубена взяли интервью и в эфире "Дождя". Заголовок сопровождался провокационным и нелепым заголовком "Интервью с новым лидером Карабаха". Там Варданян завел ту же шарманку об "армянской земле", при этом ведущая в наглую осмелилась назвать его "премьер-министром" и даже "главой правительства" мифического квазигосударства. Ведущая вела села так, будто совершенно не знает о том, что во-первых, нет никакого "Нагорного Карабаха", во-вторых, игнорировала официальную позицию Москвы, которая признает территориальную целостность Азербайджана. Очевидно, что подобное представление Карабахского района Азербайджана является не случайным. Команда пришла, как говорится, сверху.

Во время интервью Варданян так же принял попытку отправдать свой отказ от российского гражданства, объяснив это тем, что в Армении и в несуществующем "арцахе" нельзя иметь двойное гражданство. Тут отметим, что никакие т.н. "законы" сепаратистов не имеют никакой правовой силы и они фиктивны. Кроме того, по факту совершенно очевидно, что беглец и преступник отказался от гражданства преследуя лишь цель уклонения от западных санкций, под которые могли попасть его грязные денешки. Плюс ему, как проекту, было дано указание это сделать.

Помимо всего прочего, Варданян сочинял истории об армянофобии, игнорируя при этом все факты того, как Армения совершала геноциды и военные преступления против мирного населения Азербайджана, говорил, как будет вести процесс "восстановления", при этом уклонился от вопроса "будет ли тратить свои деньги на эту цель".

Ну, во-первых, потерявшему авторитет "Дождю" хотим напомнить, что Рубен Варданян не может быть т.н. "министром", "премьером" да и вообще кем либо нелегитимном квази образовании. Как говорится, сколько бы лук ни называл себя яблоком, яблоком он в итоге не станет. Да и решать ему будет нечего. Он никто на территории нашей страны, да и находится под постоянным наблюдением, ибо незаконно проникшие на территорию Азербайджана, автоматически превращаются в легитимную цель для азербайджанской стороны. Любое лицо, проникающее с экстремистскими, террористическими и незаконными целями, или даже въезжающее для этого с разрешения миротворцев, на территорию Азербайджана, сразу же оказывается под наблюдением.

У мыслей, высказанных Варданяном, могут быть различные последствия. Остановимся на тех, которые понравятся ему меньше всего. Он напрасно думает, что каждый имеет право предпринимать какие-то действия на азербайджанских территориях, обращаться к армянскому населению Азербайджана с различными призывами и чтобы ему за это не влетело. Влететь может и, причем, в самом прямом смысле этого слова.

Рубен Карленович решил повторить путь своих соплеменников - лидеров сепаратистов Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые взбаламутив армянское население Карабаха, развязали кровавый конфликт, затем от души награбив на оккупированных территориях, переехали в Ереван, где захватив власть в Армении, успешно расхищали мизерный государственный бюджет страны на протяжении почти 20 лет.

Миллиардер без гражданства не имеет никакого права делать все, что ему взбредёт в голову (если она у него ещё есть). Азербайджан не будет долго церемониться с этим мошенником. Так что проблемы Карабахского региона Азербйджана, созданные, кстати, по вине самих вандализирующих все вокруг себя армян, решает и будет решать официальный Баку. Мотай на ус, "Дождь"!. У армян Карабаха есть лишь один путь - интеграция в азербайджанское общество. У Рубена же есть два варианта - обратно на свою историческую родину или в азербаджанскую тюрьму.

Во-вторых, интересен такой вопрос - почему вдруг российские СМИ начали пиарить этого засланца? Показательно, что с одной стороны его рекламирует проправительственное СМИ, а затем прикидывающиеся либерами, оппозиционерами журналисты "Дождя". В чем интерес? Ответ прост - силы, которые не хотят установления мира на Южном Кавказе, пытаются слепить из него Мегамозга, так называемого "супер-политика" с "благородными намерениями", чтобы в дальнейшем дестабилизировать ситуацию.

Азербайджан сталкивается с подобной предвзятостью в российских СМИ далеко не первый раз. Тут хотим напомнить, что 24 июня Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Наша страна последовательно реализует подписанное соглашение и ожидает от российской стороны того же. Исходя из этого, уже в ближайшее время вещательные компании России должны пресекать антиазербайджанские высказывания проармянских пропагандистов и носителей проармянской идеологии за их вредоносную деятельность в телевизионном пространстве России. Но происходит совершенно обратное.

Предпринимается попытка создать на территории Азербайджана новый финансовый и политический центр, посредством которого в дальнейшем будут осуществляться провокации против нашей страны, финансироваться международные кампания черного пиара. Правда, все было предусмотрено - отказавшись от российского гражданства, Варданян как бы снял какую бы то ни было ответственность с российской стороны. И теперь, если Азербайджан предъявит претензии, там могут сказать, что это их не касается. Рубик джан - гражданин Армении, а его семейный капитал... ну, это его семейный капитал.

Все просчитано и предусмотрено. Кроме одного - времена не те. Нынешняя расстановка сил в регионе сильно отличается от той, что имела место два года назад. Некоторые никак не хотят в это поверить и принять эту реальность. У Азербайджана есть все возможности и права превратить жизнь Рубик джана в кошмар.

Варданян, безусловно, подготавливается российской стороной для важных задач, самой главной из которых является недопущение подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Поэтому идет реанимация старых лозунгов и обещаний, а в российских эфирах выталкиваются на сцену те же продажные политические клоуны. Идет откровеннная антиазербайджанская кампания.

Попытки российских политиков, политологов, журналистов отрицать это выявят лишь их неискренность. Все слишком очевидно. Кремль пытается затянуть процесс подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чтобы сохранить возможности влияния в регионе, создавая видимость, что "хочет внести свой вклад в мир". Ведь если будет подписан мирный договор, необходимости в российских войсках не будет ни на территории Азербайджана, ни Армении. Россия хочет оттеснить Запад от участия в мирном процессе. Так как, если Баку и Ереван при посредничестве западных государств подпишут мирный договор, Москва будет вытеснена с Южного Кавказа.

Пуская в ход Варданяна, она стремится продлить пребывание своих миротворцев в регионе. С этой целью в Карабахе и была организована "многолюдная" акция с попыткой показать, что армяне, проживающие в регионе, "не хотят жить по законам Азербайджана", и "России важно оставаться в регионе для обеспечения безопасности". Сколько бы ни было отрицаний, план простой - не потерять рычаг до конца года. Но Азербайджан не допустит никаких интриг. Все будет решено. В нашей стране уже окончательно сформировалось убеждение в том, что не при каких обстоятельствах невозможно продление мандата российских миротворцев в Карабахе. И неважно, что в Ереване и Москве хотели бы именно этого. У Азербайджана есть право отказать им в этом, согласно подписанному 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению. И совершенно неважно, что по этому поводу будут верещать в российских СМИ и федеральных каналах, и кого будут бестолку пиарить.