Здание муниципалитета в Перу осветили цветами азербайджанского флага

В ​​столице Перу Лиме здание муниципалитета района Мирафлорес осветили цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Согласно информации, по случаю 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана, муниципальное здание района Мирафлорес, считающегося главным историко-культурным местом Лимы, было освещено цветами Государственного флага Азербайджана.