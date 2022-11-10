https://news.day.az/politics/1510226.html Здание муниципалитета в Перу осветили цветами азербайджанского флага
Здание муниципалитета в Перу осветили цветами азербайджанского флага
В столице Перу Лиме здание муниципалитета района Мирафлорес осветили цветами азербайджанского флага.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
Согласно информации, по случаю 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана, муниципальное здание района Мирафлорес, считающегося главным историко-культурным местом Лимы, было освещено цветами Государственного флага Азербайджана.
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