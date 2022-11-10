Брюссельская площадка внушает оптимизм, она устраивает и Азербайджан, и Армению

Сегодня есть повод для оптимизма - переговоры в Сочи пошли не так, как ожидалось, и инициатива не вернулась к России. Попытка была, но не удалась, и брюссельский формат остается основным. Президент Азербайджана в Сочи очень серьезно блокировал удар.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Брюссельская площадка внушает оптимизм, потому что она предложила тот план, который устраивает, с одной стороны, Азербайджан, с другой - правительство Никола Пашиняна. Почему именно правительство Пашиняна? Потому что он находится в ситуации, когда оказался в интеллектуальном меньшинстве в вопросе своей внешней политики. Это означает, что остальные политические силы - как сепаратисты, так и внутренняя оппозиция - все оппонируют в этом вопросе Пашиняну. И потому ему очень тяжело продвигать свою внешнюю политику, будучи вынужденным постоянно оглядываться на внутреннюю ситуацию. Однако не будем забывать, что за Пашиняном стоит прогрессивная прослойка армянского электората. Они, конечно, тоже недовольны исходом войны, ситуацией с Карабахом, но прекрасно понимают, что дальше нужно двигаться в конструктивном русле, потому что для продвижения в ином русле у Армении нет никаких ресурсов и возможностей. Ей жизненно необходимо договариваться с Азербайджаном и Турцией.

Сделав неожиданные предложения армянам, Путин, думаю, вклинился в планы не Брюсселя, а Азербайджана и Армении. К сожалению. И уже в который раз. Он сделал армянам выгодное для самой России предложение. Ей самой выгодно сохранение подобной ситуации, потому что она хочет оставаться влиятельным игроком на Южном Кавказе. Приходится это констатировать. И для этого нужен рычаг давления на две страны. Россия пытается сейчас перехватить инициативу в урегулировании между Баку и Ереваном и закрепиться или хотя бы выиграть время для себя на Южном Кавказе, учитывая, что она отвлечена сейчас на другой конфликт. Это и пыталась сделать в Сочи Россия во главе с Владимиром Путиным.

Что пошло не так? Рычаги давления как на Азербайджан, так и на Армению значительно ослабли. Сейчас у России уже нет той возможности поиграть мускулами, которая имелась прежде, или же предложить что-то очень выгодное взамен откладывания проблемы на будущее. Предложить нечего и нечем давить. И, по всей видимости, оставшиеся рычаги давления оказались недостаточными, чтобы повлиять на Азербайджан. Азербайджан по сравнению с Россией - государство небольшое, и по итогам сочинской встречи можно судить о том, насколько сильно ослабли российские рычаги.

Пашинян, кстати, сыграл в свою игру, очень демонстративно заявив, что согласен на все, что Россия предлагает, при этом прекрасно зная, что этот вариант совершенно неприемлем для Азербайджана. Он тем самым устранил давление на себя и перевел его на Азербайджан и его лидера. Президент Ильхам Алиев, как всегда, показал свое мастерство в проведении внешней политики. Я бы сказал так: Пашинян увернулся от российского удара, а Президент Ильхам Алиев очень серьезно блокировал этот удар и фактически подстраховал Азербайджан и даже Армению.

Именно поэтому есть еще один повод для оптимизма - переговоры в Сочи пошли не так, как ожидалось, и инициатива не вернулась к России. Попытка была, но не удалась, и брюссельский формат остается основным. Так что я не думаю, что Сочи отодвинул вопрос урегулирования. В Сочи была попытка отодвинуть вопрос. А насколько она удалась? Пока что нет оснований говорить, что Москве удалось оттянуть заключение мира. Если будет соблюдаться положение о неприменении силы, то никакой пробуксовки, думаю, не будет.

Насчет субъективных факторов, способных затормозить процесс, я бы назвал переменчивость внешнеполитической погоды в Армении. В отличие от Азербайджана, который всегда придерживался одной линии и проводит предсказуемую политику. Никаких поворотов на 180 градусов в азербайджанской внешней политике не бывает.

Что касается Ирана, то это классический пример самосбывающегося предсказания. В свое время Иран сам настроил себя на то, что Азербайджан это якобы опасный для него игрок. Восстановление нашей страной независимости было воспринято иранской стороной как некий странный феномен. Были, возможно, какие-то внешнеполитические факторы, которые внесли коррективы во вновь создающиеся отношения между Азербайджаном и Ираном, но можно было подойти к вопросу более разумно. Чего Иран не сделал, вместо этого записав Баку в стратегического противника, и так подходил к нашей стране все это время. Чем больше Иран относился к Баку как к стратегическому противнику и перекладывал добрую волю на Армению, тем больше Баку действительно превращался для Тегерана в стратегического оппонента. Если какая-то страна проводит по отношению к соседу осторожную и подозрительную политику, тому тоже приходится адаптироваться. Иран вместо того, чтобы развивать отношения и сблизиться с Азербайджаном, заявить о культурных, исторических, религиозных связях, умудрился превратить отношения в совершенно непонятное ни для кого стратегическое соперничество. Более того, думаю, если бы Тегеран в свое время занял в карабахском вопросе справедливую позицию, конфликт был бы разрешен намного раньше. Иран мог стать для Азербайджана таким же стратегическим партнером, как и Турция, но ничего для этого не сделал.

Чем более уверенным игроком становился Азербайджан, там больше смещались акценты Ирана в сторону Армении. В этом смысле совершенно естественно, что предложения о посредничестве Тегерана воспринимаются азербайджанской стороной в определенном ключе. Особенно странно недавно озвученное иранской стороной предложение выглядит на фоне последней информационной войны и игры мускулами на границе с Азербайджаном.

Все это исключило Иран из списка стран, с которыми Азербайджан готов строить стратегические отношения. А для такой страны, как Иран, остаться в ситуации, где на Южном Кавказе все связки проходят через Азербайджан и стратегическое партнерство с ним поддерживают и Россия, и Турция, это означает оказаться аутсайдером. Который еще и ставит на другого аутсайдера - Армению, не способного встать на ноги и признаться себе, что этнополитические проекты не стоят тех денег и усилий, что были затрачены. Эти проекты принесли немало страданий региону, надо о них забыть и подключиться к сотрудничеству в регионе.

На мой взгляд, Армения раньше, чем Иран, поймет необходимость сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Когда она подключится к этому сотрудничеству, у Ирана просто не останется другого выхода. Однако примыкать к этому сотрудничеству ему придется на более худших условиях, чем если бы он с самого начала делал ставку на дружбу с Баку.

Лейла Таривердиева