В Нахчыванское соглашение ОТГ будут внесены изменения

На саммите в Самарканде будет подписан ряд документов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Узбекистане.

"С принятием нашими лидерами протокола об изменениях в Нахчыванском соглашении организации формирование правовой базы будет завершено. Также была проведена работа в связи со статьей касательно того, какие государства могут быть наблюдателями в Организации тюркских государств", - сказал он.

Отметим, что соглашение "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств" было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване во время IX саммита глав государств тюркоязычных стран.

Соглашение определяет структуру организации, ее цели и задачи.