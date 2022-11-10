Эрдоган обратился к Армении

"В последний раз мы вели переговоры с Арменией в Праге".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов перед визитом в Узбекистан.

"Открыто заявили Армении, что если она будет развивать отношения с Азербайджаном в позитивном направлении, такими же будут отношения Турции с Арменией. Мы ждем этого от Армении. Достигли ли мы этого этапа сейчас? Не могу утверждать об этом", - отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что армянская диаспора во Франции и США постоянно выступает против процесса нормализации. По его мнению, такой подход негативно влияет на процесс нормализации.

Эрдоган также обратился к властям Армении. Глава турецкого государства добавил, что только они могут предотвратить это.