В Шуше побывали представители военизированных неправительственных организаций Турецкой Республики, находящиеся в нашей стране при совместной организации Государственной службы по мобилизации и призыву (ГСМП) и общественного объединения демобилизованных военнослужащих "Просвещение молодежи".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ГСМП, в рамках поездки ветераны, представляющие Ассоциацию офицеров запаса, Ассоциацию гизирей запаса, Ассоциацию ветеранов войны, Ассоциацию инвалидов войны, Ассоциацию шехидов, вдов и сирот, в первую очередь посетили Джыдыр дюзю.

Начальник управления ГСМП полковник Шаиг Мамедов подробно проинформировал гостей о боях за Шушу. Он отметил, что героические солдаты и офицеры Вооруженных сил Азербайджана под командованием победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с высоким профессионализмом осуществили освобождение Шуши - одну из уникальных операций Отечественной войны. Поскольку местность отличается сложным рельефом, наши подразделения специального назначения преодолевали густые леса, горы, ущелья с легким оружием и наносили неожиданные удары по противнику. Враг был уничтожен в ближнем бою.

Председатель общественного объединения Эмин Гасанли отметил, что освобождение Шуши предопределило ход войны, после чего противник был вынужден подписать акт о капитуляции.

Председатель Ассоциации офицеров запаса Турции генерал-полковник запаса Эрдоган Каракуш подчеркнул, что турецкое общество с нетерпением ожидало победы Азербайджана, каждый день с волнением слушало сводки с фронта. Он отметил высокий уровень сотрудничества между двумя братскими странами в военной сфере, рассказал о подготовке военных пилотов в Турции для Вооруженных сил Азербайджана.

Затем турецкие ветераны ознакомились с историческими достопримечательностями Шуши.