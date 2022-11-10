https://news.day.az/politics/1510329.html С глубоким уважением чтим память Ататюрка - Джейхун Байрамов - ФОТО
С глубоким уважением чтим память Ататюрка - Джейхун Байрамов - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в память об основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.
Как передает Day.Az, Джейхун Байрамов написал в Twitter:
"Сегодня исполняется 84 года со дня кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который сказал: "Печаль Азербайджана - это наша печаль, а радость - наша радость". С глубоким уважением и почтением мы чтим память великого сына тюркского мира Ататюрка".
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