Армяне напали на директора Национального музея Грузии

Автор: Лейла Таривердиева

Историк Филипп Экозьянц на днях повеселил своих подписчиков в соцсетях, выложив скрин переписки с одним из армянских пользователей. Это анекдот из разряда "нарочно не придумаешь". Армянский пользователь упрекает историка в том, что тот специально позирует на фоне карты, где вместо "Севан" указана "Гейче". Но, в конце концов, выясняется, что за спиной Экозьянца карта... Италии. И историк советует пользователю Акопяну, если ему на карте Италии мерещится "Севен", сходить к врачу.

Историк очень правильно посоветовал товарищу Акопяну обратиться к медикам. Думается, проверить голову можно посоветовать двум третьим армянских политиков, журналистов, ученых, экспертов и блогеров. В том числе тем, кто со вчерашнего дня атакует известного грузинского археолога, директора Национального музея Грузии, профессора Давида Лордкипанидзе. В интервью азербайджанскому телеканалу он поздравил Азербайджан с Днем Победы и назвал Карабах исторической азербайджанской территорией, после чего был немедленно записан в "азербайджанские марионетки". Не будем пересказывать всю ту оскорбительную чушь, которую выплеснули на известного ученого армянские диванные патриоты из соцсетей, в том числе популярных и приближенных к власти ТГ-каналов.

Бешенство, с которым были восприняты армянами искренние слова гражданина страны, не понаслышке знающей, что такое оккупация, понятно, хотя и не вызывает сочувствия. И надо сказать, что Национальный музей Грузии во главе с Лордкипанидзе уже несколько лет находится под прицелом армянской пропаганды. С тех пор, как в 2015 году была раскрыта информация о наличии в подвалах музея бесценных экспонатов, свидетельствующих об азербайджанской истории Иревана. Во время проходившей в Тбилиси научной конференции ирановедов, директор музея пообещал азербайджанским ученым большой сюрприз. И сюрприз действительно получился невероятным - глазам азербайджанских гостей предстали уникальные экспонаты - фотодокументы, на которых был запечатлен стертый армянами с лица земли Иреван более чем столетней давности, предметы одежды, мебели, ковры, украшения, домашняя утварь и еще много личных вещей, принадлежавших иреванским ханам. Экспонаты никогда не демонстрировались в экспозиции - такая традиция сложилась еще с царских времен. Однако это и помогло ее уберечь от уничтожения. Нетрудно представить, какая судьба постигла бы ценные экспонаты, узнай об их существовании армянская сторона. В то время, как армяне приложили неимоверные усилия, чтобы стереть все следы азербайджанской истории своей нынешней столицы, прямо под боком, оказывается, хранятся такие вопиющие доказательства их расправы с реальной историей.

24 октября во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, состоялась презентация выставки "Наследие Карабахского ханства" и книги "Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность", подготовленной авторским коллективом под руководством главного куратора Национального музея Грузии, профессора Эльдара Надирадзе. На выставке были представлены изображения более 300 артефактов, принадлежавших Карабахскому ханству и хранящихся в фондах музея. Артефакты хранились там более ста лет и по каким-то причинам не каталогизировались. За что, опять же, учитывая токсичное соседство с Арменией, музей сегодня можно только благодарить.

Одним словом, Национальный музей Грузии фактически спас огромную доказательную базу исторической принадлежности территорий нынешней Армении и Карабаха Азербайджану. Эта база не была уничтожена или переиначена армянами только потому, что они не знали о ее существовании. Все эти экспонаты были вывезены в царские времена российскими военными и чиновниками с захваченных империей азербайджанских территорий и складированы в Грузии, где пролежали в целости до наших дней.

Так что, у армян есть достаточно оснований, скажем так, не любить Давида Лордкипанидзе. Ведь благодаря ему истинная история вышла на свет. И вышла в самое подходящее время, когда грязные руки фальсификаторов уже не смогут до нее дотянуться.