https://news.day.az/politics/1510354.html В Баку опровергли фейк минобороны Армении
В Баку опровергли фейк минобороны Армении
Информация министерства обороны Армении о том, что 10 ноября в 10:30 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь, в результате чего ранен армянский военнослужащий, является ложью.
Об этом Day.Az в четверг сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении", - говорится в сообщении министерства.
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