В Баку опровергли фейк минобороны Армении

Информация министерства обороны Армении о том, что 10 ноября в 10:30 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь, в результате чего ранен армянский военнослужащий, является ложью.

Об этом Day.Az в четверг сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении", - говорится в сообщении министерства.