Более 100.000 голосов за азербайджанскую петицию

11 октября группа из десяти жителей разных городов Азербайджана во главе с общественной активисткой из Гянджи Кюброй Алекперовой составила Обращение к Сенату и народу Франции и разместила его на общефранцузском сайте петиций Mesopinions.

Как сообщает Day.Az, это стало реакцией рядовых азербайджанцев на проект резолюции Сената, голосование по которому назначено на 15 ноября. Составители петиции отмечали: "Проект резолюции представляет абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта. Авторы отстаивают интересы только одной, армянской, стороны конфликта. Они полностью игнорируют жертвы, чувства боли и утраты близких, чаяния другой стороны - миллионов рядовых азербайджанцев. И только нас назначают на роль виновных. Такое предпочтение одной нации, дискриминация и огульное осуждение другой - публичное проявление этнической нетерпимости и расизма!".

Вчера, то есть менее чем за месяц, количество проголосовавших за эту петицию превысило 100.000 человек! Она вошла в пятерку самых резонансных петиций по зарубежным темам, когда-либо размещенных на сайте Mesopinions. Для сравнения: самая массовая петиция, когда-либо запущенная на том же сайте представителями армянской диаспоры, набрала за то же время 21.411 голосов.

СМИ Франции освещали петиции с Mesopinions, набравшие значительно меньше голосов. Но петиция азербайджанских активистов не заслужила внимания французских медиа - даже несмотря на свою актуальность, перед голосованием 15 ноября в Сенате. Зато она получила отражение в СМИ Турции, Казахстана, Узбекистана, Украины, Польши и Израиля. Кроме того, в ее поддержку выступили более 100 азербайджанских Facebook-сообществ, примерно столько же Instagram-аккаунтов, и более полусотни Telegram-каналов.

Петиция сплотила азербайджанцев по всему миру. Представители диаспоры провели пикеты с ее эмблемой перед диппредставительствами Франции в России, Казахстане, Кыргызстане, Германии. Ее активно поддержали азербайджанцы в Иране.