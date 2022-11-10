Скончался азербайджанский военнослужащий

Подтверждаем информацию о том, что военнослужащий Азербайджанской армии Бахышов Джаван Джаваншир оглу скончался от сердечной недостаточности вечером 9 ноября, находясь в отпуске.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что по факту проводится расследование.

"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, желает им терпения!", - говорится в информации.