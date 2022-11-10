https://news.day.az/politics/1510369.html Скончался азербайджанский военнослужащий
Скончался азербайджанский военнослужащий
Подтверждаем информацию о том, что военнослужащий Азербайджанской армии Бахышов Джаван Джаваншир оглу скончался от сердечной недостаточности вечером 9 ноября, находясь в отпуске.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что по факту проводится расследование.
"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, желает им терпения!", - говорится в информации.
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