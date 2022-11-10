Саммит глав тюркских государств в Баку - поворотный момент в тюркском сотрудничестве.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА), сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев в своей статье, опубликованной УзА.

"Страны ОТГ гармонизировали свою внешнюю политику и все чаще действуют сообща в международных делах. Например, ОТГ продемонстрировала твердую солидарность с азербайджанским народом и поддержала освобождение Азербайджаном своих территорий в Карабахе и восстановление над ними своего суверенитета", - сказал Амреев.

Он отметил, что на саммите глав государств в Баку в 2019 году государства-члены решили перевести свои отношения от сотрудничества к постепенной интеграции, выразив готовность выступать сообща в будущем. Именно поэтому Бакинский саммит запомнился как первый решительный шаг к объединению тюркского мира, сказал Амреев.

Он добавил, что сотрудничество в области здравоохранения стало неотъемлемой частью повестки дня ОТГ: вспышка Covid-19 в 2020 году потребовала налаживания сотрудничества и координации в области здравоохранения для борьбы с пандемией.

"Страны ОТГ продемонстрировали солидарность и здесь. Азербайджан, будучи председателем в организации на тот момент, инициировал внеочередной саммит на тему "Солидарность и сотрудничество в борьбе с пандемией Covid-19" 10 апреля 2020 года. Позже в короткие сроки было организовано несколько соответствующих министерских встреч", - сказал Амреев.