Принуждение Армении к миру: два года подписанию трехстороннего Заявления

Автор: Акпер Гасанов

Порой и в Армении звучат логичные заявления. "Говорят, мы намерены сдать Карабах Азербайджану. Но как мы можем сдать то, что и так нам не принадлежит?", задался риторическим вопросом депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Виген Хачатрян, слова которого приводит BlogNews. После такого рода речей появляется соблазн заподозрить политическое руководство РА в запоздалой, но все же случившейся адекватности.

Но, в реальности, все далеко не так просто. Показательно, что именно сегодня, накануне второй годовщины с момента подписания трехстороннего заявления об урегулировании конфликта в Карабахе, приходится напоминать о выкрутасах премьер-министра РА Никола Пашиняна и его тогдашнего окружения. Одним из них был Давид Тоноян.

В мае 2015 года, будучи еще замглавы оборонного ведомства Армении, он рассуждал: "...Кто говорит, что созданный в 1994 году пояс безопасности при нынешнем уровне вооруженности Азербайджана достаточен для выполнения своей роли? Кто говорит, что сформированный вокруг "НКР" пояс безопасности достаточен для нас? Чья это оценка? По нашей оценке, в нынешних условиях уровня вооруженности Азербайджана его уже недостаточно". То есть намекал на оккупацию новых азербайджанских земель.

Дальнейшие события тоже известны: апрель 2016 года, вооруженная провокация Армении, "точечный" ответ Азербайджана и серия громких отставок в Ереване, включая военную верхушку. Давид Тоноян тогда покинул оборонное ведомство и возглавил МЧС. На пост министра обороны его вернул уже действующий премьер-министр РА Никол Пашинян. И уже в марте 2019 года Тоноян вновь сделал провокационное заявление.

"Как министр обороны я говорю, что формулу "территории в обмен на мир" я перефразировал в формулу "новая война - новые территории"", - то есть прямо обозначил курс на новый виток агрессии против Азербайджана и новые территориальные захваты. Чем тогда все закончилось? Новым, теперь уже полным, разгромом армянской армии.

И, соответственно, обнулением провокационного лозунга Никола Пашиняна "Карабах-это Армения и точка". Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление именно потому, что на тот момент армянская армия, как боеспособная единица, перестала существовать. Проще говоря, произошло классическое принуждение оккупантов к миру.

Так что вряд ли "внезапно прозревший" депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Виген Хачатрян сделал обсуждаемое сейчас заявление до 44-дневной войны. При этом, он и иные представители правящей в РА партии, не говоря уже о самом премьер-министре РА Николе Пашиняне, много говорят, но мало делают для установления окончательного мира. И именно об этом напомнил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше в День Победы.

"Мы выполняем все обязательства, взятые в Заявлении от 10 ноября 2020 года, два года выполняем. А Армения выполняет? Нет! Сразу после Второй Карабахской войны просто она была в таком страхе, что, естественно, выполнила эти положения и находившиеся под оккупацией территории Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского районов были возвращены нам без единого выстрела. Если бы не вернула, то мы снова разбили бы им голову. А что потом? После этого они вновь стали затягивать время. Я еще раз хочу сказать, это обязательство еще не выполнено полностью. Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и я еще раз хочу предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, то Азербайджан предпримет необходимые шаги", подчеркнул глава нашего государства.

И это были слова политика, который доказал свою способность принуждать противника к миру. И успешно проведенные нашей армией, в течении этих двух лет, действия - тому подтверждение. Собственно, даже армянские политики и военные эксперты вынуждены все это признавать.К примеру, секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян констатировал, что сентябрьская эскалация существенно повысила уязвимость коммуникаций и населенных пунктов Сюника (Зангезур - Ред.).

"По разным поводам я обращался к продвижению Азербайджана по нескольким направлениям на дороге Горайк-Горис (Горус) и создавшимся из-за этого большим угрозам. Довольно опасная ситуация сложилась в направлении второй магистрали, связывающей Капан (Гафан) с Ираном. Фактически, действующая сегодня так называемая альтернативная дорога тоже находится в зоне уязвимости Азербайджана. Огромный участок трассы республиканского значения - от Гафана до Неркин Ханд и Цав - находится в поле видимости и поражения ВС Азербайджана", сетовал он.

Еще более безрадостную для армянской стороны картину нарисовал в эфире передачи "По факту" на канале Past.Info военный эксперт Ван Амбарцумян. По его словам, все стратегические высоты от Гафана до Джермука (перешли под полный контроль ВС Азербайджана. Он подчеркнул, что под этими высотами проходят важные артерии, по которым в том числе снабжаются воинские части, а также города Армении, которые также находятся под контролем Азербайджана.

На вопрос ведущей о том, что ждет Карабах в случае подписания мирного договора между Баку и Ереваном, В. Амбарцумян ответил: "Я не буду заниматься арцрунизмом и скажу прямо: с Нагорным Карабахом уже все кончено. Азербайджан возьмет оставшуюся часть Карабаха и на этом конец. Проживающие там армяне переселятся в Армению". И это - трезвый анализ, основанный на честной оценке существующих реалий. Понимая которые, официальный Ереван вынужден будет в итоге выполнить все, под чем премьер-министр РА Никол Пашинян поставил подпись в ночь на 10 ноября 2020 года.