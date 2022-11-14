Страсбург поддержал агрессора

Автор: Ибрагим Алиев

Двойные стандарты, с которыми сталкивался Азербайджан на протяжении 30 лет армянской оккупации Карабаха, предвзятые позиции некоторых западных кругов и евродепутатов продолжают о себе заявлять. Несмотря на то, что именно молчание на Западе, в частности, никчемность МГ ОБСЕ, а также игнорирование резолюций ООН, привели к безнаказанности Еревана и бесконечному затягиванию конфликта, сегодня те же самые силы проводят политику демонизации нашей страны.

В частности, перед Днем Победы Азербайджана, Страсбург заявил о своей поддержке Армении. Так, 7 ноября городской совет принял предложение о поддержке Армении перед лицом "агрессии Азербайджана". Понятное дело, что никакой "агрессии" не было, ибо мы провели контрнаступательную операцию на своих(!) территориях и было доказано, что именно Ереван спровоцировал войну. Но в знак солидарности город поднял флаг Армении перед Ратушей и административным центром. Этой новостью гордо поделилось постоянное представительство Армении в Совете Европы.

Напомним, что перед началось боевых действий Баку неоднократно предупреждал мировое сообщество о том, что Армения готовится к новой войне. Наша страна всегда придерживалась мирной повести и решения конфликта, иначе мы бы не терпели три десятка лет. Но любому терпению есть предел. Своим неадекватным поведением тогдашний новоиспеченный премьер-министр Никол Пашинян плясал в пьяном угаре на Джыдыр дюзю, а позже и вовсе заявил, что "Карабах - это Армения и точка", что привело к тому, что переговорный процесс был сорван. А позже министр обороны РА вовсе осмелился угрожать Азербайджану, мол "новая война - новые территории".

Все эти факты были доведены до мировой общественности и международных организаций, так что Страсбург не мог не знать о них, но почему-то игнорирует и пытается обвинить в чем-то Азербайджан. Плюс Баку настаивает на подписании мирного договора, выступает с призывами к светлому будущему и стабильности на Южном Кавказе. Называть после этого всего Азербайджан "агрессором" не вписывается ни в какую логику.

Европейская аудитория все 30 лет оккупации азербайджанских территорий сочувствовала агрессору и всячески старалась искать лазейки в международном праве для оправдания Армении. Мы помним, как в резолюциях той же ПАСЕ имя Азербайджана постоянно отсутствовало среди стран, чью территориальную целостность Европа однозначно признавала. Поддержка сепаратистам и военной агрессии Армении всегда была очень явной, и никакие доводы не могли привлечь симпатии Европы к справедливости и закону, и даже собственным интересам европейских стран, также страдающих от агрессивного сепаратизма.

Страсбург забыл, что главное обвиняемое лицо здесь Армения. Если Совет Европы заботят лишь последствия для армян, игнорируются все преступления и геноциды, совершенные против мирного азербайджанского населения, то совершенно ясно, что это такая же контора с двойными стандартами, как и ЮНЕСКО, проявившая полное безразличие к тотальному уничтожению азербайджанского наследия и которая давно уже послана куда подальше. На фоне этого всего и армянофильная Франция собирается принимать некие антиазербайджанские резолюции.

Забывчивость Страсбурга дело не новое. Подкуп армянами европейских чиновников происходит часто и те, затем теряют зрение настолько, что в упор не видят того, что очевидно и слепому.

Помнится, как в 2012 году в ПАСЕ разгорелся скандал. Тогда с места поднялся бывший вице-президент Парламентской ассамблеи Горан Линдбланд и сделал заявление, в миг опозорившее Армению перед всем миром.

"Армянская делегация пыталась меня подкупить", - заявил он.

Линдбланд обвинил руководителя армянской делегации Давида Арутюняна в попытке подкупить его, для того, чтобы он лоббировал интересы Еревана. Причем, сделал Линдбланд свое заявление не в кулуарах, а на заседании ПАСЕ, да еще и в присутствии самого главы армянской делегации.

Произошедшее ярко продемонстрировало, как "друзья Армения" на самом деле бывают "обеспокоены" ее проблемы. Беспокойство просто покупается.

Вот как у ряда зарубежных организаций, политиков, дипломатов, политологов и журналистов вдруг замолкает голос разума и совести и развивается лютая ненависть к Азербайджану. Вот так в парламентах различных стран мира принимаются законопроекты, признающие мифический "геноцид армян" и даже предусматривающие уголовное наказание за его отрицание. Всюду деньги, деньги, деньги.

Это позор Страсбургу, у которого после обнародования методов культивирования симпатий к Армении, просто не осталось морального права давать кому-либо оценки.

К тому же в новых реалиях весь этот бред не будет иметь никакого значения. Азербайджан сломал стереотипы, развернул региональные геополитические тренды, сделал практически невозможное, учитывая всемирную поддержку агрессора. В реальности, созданной Победой Азербайджана, игры, которые тридцать лет велись международными структурами, полностью утеряли всяческий смысл. Старому свету придется признавать новые реалии. Впереди подписание мирного договора. Жизнь на Южном Кавказе наладится, если агрессор Армения наконец-таки успокоится и поймет, что играм давно положен конец.