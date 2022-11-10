https://news.day.az/politics/1510407.html C глубоким уважением чтим память Мустафы Кемаля Ататюрка - МИД Азербайджана
C глубоким уважением чтим память Мустафы Кемаля Ататюрка - МИД Азербайджана
С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
В публикации отмечается, что сегодня исполняется 84 года с кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
"С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка. Светлая память о нем навеки в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.
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