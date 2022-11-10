C глубоким уважением чтим память Мустафы Кемаля Ататюрка

С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В публикации отмечается, что сегодня исполняется 84 года с кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

"С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка. Светлая память о нем навеки в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.