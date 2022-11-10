Армения изображает из себя "жертву", а Франция ей в этом подыгрывает

В течение осени в европейском политикуме интенсивно подогревается мысль о том, что армянский вопрос в Карабахе сводится к мнению о так называемой "армянской жертве". Особенно такую риторику поддерживают во Франции. Теперь во Франции вполне закономерно и выгодно отвлеклись от проблем Украины и переключились на азербайджанский вопрос.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте украинского информационного телеканала "5 канал".

Издание напоминает, что 3 октября шесть членов Сената Франции выдвинули проект резолюции с призывом к правительству добиваться международного осуждения Азербайджана по обвинению в "массовых преступлениях и военных преступлениях", а также введения Евросоюзом "эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана".

Поддержка мира на стороне Баку

11 октября группа из десяти жителей разных городов Азербайджана во главе с общественной активисткой 52-летней Кюброй Алекперовой, разместила на общем французском сайте Mesopinions.com обращение от имени азербайджанского народа к Сенату и народу Франции. В нем отмечается, что "еще два года назад мы стали жертвой агрессии (имеются в виду ракетные обстрелы азербайджанских городов и сел два года назад).

Менее чем за месяц эту петицию поддержали почти 100 000 человек. Акции солидарности прошли в Баку, Астане, Бишкеке и Кёльне. Эту петицию активно поддержали медиа в Казахстане и Турции.

Искажение истории

Автор статьи подчёркивает, что попытки превратить Азербайджан в агрессора далеки от реального положения дел и преследуют исключительно меркантильные интересы французов, вдохновленных армянской диаспорой.

На простом примере помощи Армении и Азербайджана Украине легко понять, кто реально выступает агрессором, а кто союзником пострадавшей стороны.

Что сделал Азербайджан

С начала войны азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR бесплатно предоставила более 200 000 литров топлива для автомобилей скорой медицинской помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Азербайджан предоставил Украине более 900 тонн медикаментов, медоборудования, продовольствия на сумму более €15 млн.

С марта до начала октября Азербайджан принял почти 4000 украинских беженцев.

Что сделала Армения

28 марта и 1 апреля турецкие СМИ представили документальные материалы, включая спутниковые снимки, свидетельствующие об отправке в Украину четырех истребителей Су-30 с армянскими летчиками.

В сентябре вооруженные силы Армении приняли участие в совместных учениях с РФ "Восток-2022".

С марта до начала октября Армения приняла 489 украинских беженцев.

Таким образом, попытки слепить из азербайджанского народа агрессоров в Карабахе разбиваются о реальность внешнеполитических действий Армении.