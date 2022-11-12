Почему Пашинян отказывается от мира?

Такого рода заявления, с какими выступил в правительстве Никол Пашгинян, никак не приближают мирный договор. И возникает вопрос - для чего Пашинян это сделал?

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Напомним, что 10 ноября премьер-министр Армении на заседании правительства попытался ответить на высказывания Президента Азербайджана, прозвучавшие 8 ноября в Шуше. Пашинян исказил основные пункты Трехстороннего заявления и обвинил Баку в "подготовке геноцида".

По мнению политолога, вариантов может быть несколько.

"Во-первых, думаю, он надеется, что это все говорится для внутреннего потребления. Он считает, что может разделить внутреннюю и внешнюю повестки, и Азербайджан никак не будет реагировать на его слова. А так как Пашинян сам пришел на волне популизма, то использование популистских методов для него вполне естественно. Во-вторых, кто-то дал ему надежду, что у Армении еще не все потеряно, и она имеет какие-то возможности касательно вопроса Карабаха. И Пашинян старается разыгрывать эту карту. В-третьих, это может быть попыткой прощупать почву и посмотреть, какой будет реакция Баку. Ну, и в-четвертых, Пашинян просто боится. Он боится, что если будет действовать сугубо по тем лекалам, которые предлагает Азербайджан, его могут элементарно физически уничтожить. Учитывая, насколько традиционно влилось понятие "терроризм" в армянское общество и все армянство, его страхи вполне оправданы. Кроме того, Пашинян чувствует, что против него начались определенные процессы. Российский проект "Рубен Варданян", думаю, это не карабахский проект, а проект против Пашиняна, чтобы сбросить его с поста.

А вообще, Армения, думаю, просто не хочет подписания мира. Иначе такое поведение и совершенно безответственные заявления армянского премьера не объяснить", - сказал Ибрагимов.

Наш собеседник отметил, что никогда не был оптимистом в этом вопросе и не считает, что мирный договор может быть подписан до конца года. Если речь идет о том, что в скором времени между Арменией и Азербайджаном разрешатся все обсуждаемые проблемы - делимитация и демаркация границ, открытие коммуникаций, подписание мирного договора, - то это сомнительно, подчеркнул он.

Если же говорить о том, кто вдохновил Пашиняна на сегодняшние заявления, то политолог напомнил о недавней встрече в Сочи и показавшихся многим неожиданными идеях Президента РФ Владимира Путина.

"Хотя я не считаю, что эти предложения были такими уж неожиданными, это было вполне ожидаемо. То же самое произошло 10 ноября 20202 года. Это был тот рубеж, где Россия смогла предотвратить полный разгром сепаратистов. При других обстоятельствах Москва вообще не допустила бы, чтобы 44-дневная война завершилась успехом Азербайджана, но многие факторы помешали ей это сделать, и потому остановка произошла только 10 ноября. Сегодня для России важно сохранять статус-кво и контроль над регионом. В первую очередь Москву беспокоит перспектива внедрения в регион Запада. Ее беспокойство не безосновательно - мы видим, что Евросоюз в настоящее время активно вклинился в разрешение конфликта. Но в целом, стоит сказать, что как бы не действовала сегодня Россия, ее силы недостаточно для того, чтобы предотвратить неизбежное", - заключил Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева