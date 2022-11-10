Азербайджанские военнослужащие участвуют в учебном курсе НАТО

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне", передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В первый день тренинга военнослужащим различных видов войск Азербайджанской Армии были представлены брифинги на темы "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам и организованы различные занятия.