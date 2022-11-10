27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата продолжает свою работу

Сегодняшний день в рамках 27-ой Конференции Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата был объявлен днем науки.

В рамках этого дня проходят панельные дискуссии и мероприятия, на которых представлены ключевые отчеты и результаты исследований в области изменения климата. Большой интерес вызвала презентация отчета "10 новых взглядов на науку о климате, 2022 ".

На одном из мероприятий состоялась презентация Генсека Всемирной Организации Здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, Министра здравоохранения и министра Сельского хозяйства Египта. На встрече также участвует Исполнительный Директор ЮНЕП госпожа Ингер Андерсен.

Вопросы влияния изменения климата на здоровье населения, научные аспекты этого вопроса, меры адаптации являлись ключевыми вопросами, данного мероприятия.

В рамках дня науки были обсуждены вопросы получения доступа к научным знаниям о влиянии изменения климата и понимании роли науки в обосновании климатической политики.

Как сообщили Day.Az в пресс службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики благодаря знаниям, собранным в рамках Дня науки, создается ключевая платформа для предоставления научных ответов для улучшения здоровья и благополучия людей.

Этот день фокусируется на интеграции науки и политики, эффективном изменении процесса принятия решений и влиянии научных открытий.

Таким образом, День науки объединяет ученых и заинтересованные стороны для обсуждения текущих научных результатов и действий.

Сегодня делегация Азербайджана провела двустороннюю встречу с представителями японской делегации. Основная тема обсуждений - следующие шаги по осуществлению меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области совместного механизма по поддержке усилий развивающихся стран для уменьшения выбросов парниковых газов.