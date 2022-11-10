В США принята первая декларация по случаю Дня Победы Азербайджана

В мэрии Бруклина (Brooklyn Borough Hall) в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии, проведенном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и по инициативе Американо-азербайджанской женской ассоциации и Нью-йоркского культурного центра, приняли участие представители административного округа Бруклин, дипкорпуса, местной общественности, турецкой и еврейской общин, активисты диаспоры из различных штатов США.

Открыв мероприятие вступительным словом, глава Американо-азербайджанской женской ассоциации Мунаввар Вахабова поприветствовала гостей. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана.

Координатор Конгресса бухарских евреев по США и Канаде, главный редактор еженедельной газеты "The Bukharian Times" Рафаэль Некталов и президент узбекской общины в США Абдумалик Ахмедов поздравили азербайджанцев мира с праздником. Было отмечено, что под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева героическая азербайджанская армия всего за 44 дня продемонстрировала всему миру свою силу, стойкость, борьбу. Азербайджанский народ добился величайшей победы в военной и дипломатической сфере. Было доведено до внимания, что Азербайджан, являющийся на протяжении всей истории сторонником мира, в настоящее время прилагает большие усилия для установления стабильности на Южном Кавказе, проводит крупномасштабные работы в области восстановления и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации.

Антонио Рейносо, президент административного округа Бруклин города Нью-Йорк, поздравив азербайджанскую общину с праздником, сказал, что азербайджанцы, проживающие в мегаполисе, играют активную роль в социально-экономической и культурной жизни города. Рейносо представил подписанную по случаю Дня Победы Азербайджана декларацию Государственному комитету по работе с диаспорой, главе Американо-азербайджанской женской ассоциации Мунаввар Вахабовой и руководителю Нью-Йоркского культурного центра Тельману Джалилю.

Он поприветствовал выдвижение на передний план обеспечения единства и солидарности азербайджанцев во всем мире.

Отметим, что это первая декларация, принятая в США по случаю Дня Победы Азербайджана.

Поблагодарив Антонио Рейносо, начальник отдела Госкомитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова отметила, что рада находиться в эти знаменательные дни с азербайджанской общиной в США, передать участникам мероприятия приветствия азербайджанского правительства и соотечественников. Было отмечено, что приверженный мультикультурным традициям Азербайджан подарил миру таких гениальных мыслителей, ученых и композиторов, как Низами Гянджеви, Узеир Гаджибеков, Лютфи Заде, а также подчеркнута важность того, что страна находится на пути устойчивого развития, на освобожденных землях строятся "умные" села и города для возвращения в родные края бывших беженцев и вынужденных переселенцев, созданы все необходимые условия для мировых компаний, желающих инвестировать в развитие Карабаха.

Затем был показан документальный фильм под названием "Железный Кулак" об Отечественной войне Азербайджана.

В художественной части мероприятия выступили руководитель Национального общества музыки и глобальной культуры, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Азербайджана, известная пианистка Наргиз Алиярова, тарист Тельман Алиев, исполнитель на сазе Тимур Исмаилов, певцы Вероника Якубова, Ризван Алиев и Роя Алиева. В концертной программе были представлены произведения азербайджанских композиторов. Был продемонстрирован танец "Сары гелин" в исполнении Гюльшен Маршал. В рамках мероприятия была организована выставка картин воспитанников Центра развития детей и молодежи "My Way" (Мой путь), посвященная Азербайджану.

В мероприятии также приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев и генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр.