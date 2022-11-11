Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подписал ряд важных документов перед саммитом Организации тюркских государств в городе Самарканд Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в публикации в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана.

"11 ноября 2022 года в Самарканде (Узбекистан) состоится Саммит тюркских государств, посвященный теме "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию".

Министр Джейхун Байрамов подписал важные документы, в т.ч. о стратегии, правилах и процедурах на 2022-2026 годы", - говорится в публикации.