https://news.day.az/politics/1510494.html Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ - ФОТО
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подписал ряд важных документов перед саммитом Организации тюркских государств в городе Самарканд Узбекистана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в публикации в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана.
"11 ноября 2022 года в Самарканде (Узбекистан) состоится Саммит тюркских государств, посвященный теме "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию".
Министр Джейхун Байрамов подписал важные документы, в т.ч. о стратегии, правилах и процедурах на 2022-2026 годы", - говорится в публикации.
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