Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Наргиз Садыхова

Сегодня в городе Самарканд пройдет Саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Это первый раз, когда главы тюркских стран соберутся для обсуждения актуальных вопросов повестки дня в новом формате, после того как предшествующая ОТГ структура - Тюркский совет - была преобразована в 2021 году.

Это важное преобразование произошло год назад - 12 ноября 2021 года - в период председательства в Тюркском совете Азербайджана.

Как отмечает генеральный секретарь организации Багдад Амреев, наиболее значительным, переломным моментом в тюркском сотрудничестве стал исторический Саммит глав государств, состоявшийся в Стамбуле в 2021 году. На саммите были приняты решения, имеющие важнейшее значение для единства тюркских стран.

Во-первых, Тюркский совет получил новое название - Организация тюркских государств (ОТГ) - и стал полноправной международной организацией.

Во-вторых, усиливается интеграция тюркского мира, реализуемая путем присоединения Туркменистана.

В-третьих, на саммите было принято "Видение тюркского мира - 2040", в котором поддерживаются интеграционные усилия тюркских стран и излагаются долгосрочные цели их сотрудничества.

Председательство Азербайджана в Тюркском совете пришлось на непростой период - началась пандемия коронавируса, а сама страна столкнулась с военной провокацией Армении, приведшей в результате ко второй Карабахской войне. На фоне того как все больше аналитиков и правительств предсказывало ухудшение политической и экономической обстановки в мире, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева использовал свое председательство в такой важной для тюркского мира структуре для подготовки стран к дальнейшему развитию событий.

Так, 12 ноября 2021 года в Стамбуле прошел исторический VIII Саммит глав тюркоязычных государств, который окончательно завершил процесс объединения тюркских стран в единую организацию.

Первый такого рода Саммит тюркских государств прошел в 1992 году в Стамбуле. Он был проведен по инициативе турецкой стороны и заложил новый формат отношений между тюркскими странами. Этот формат положил начало процессу налаживания экономических, культурных связей между тюркскими государствами, но не привел к созданию полноправной организации, так как условия для этого еще не созрели.

Следующая попытка создания действенной организации, которая объединяла бы тюркские государства, была предпринята в 2009 году.

Президент Ильхам Алиев, который, следуя заветам общенационального лидера Гейдара Алиева, всегда стремится осуществлению реального взаимодействия всех тюркских государств, стал инициатором проведения в Нахчыване саммита 3 октября 2009 года, на котором был создан Тюркский совет, объединяющий Азербайджан, Турцию, Казахстан и Кыргызстан.

Зародившаяся в то время молодая организация приступила к реализации своей важной миссии - интеграции и сплочению поистине близких друг другу народов. Совместно с Турцией Азербайджану за короткий срок удалось сделать немало, превратив Тюркский совет в реальную площадку сотрудничества всех тюркоязычных стран.

В 2019 году председательство в данной организации перешло в Азербайджану. Сделав упор на экономическое сотрудничество тюркских стран, Азербайджан приложил все усилия для достижения главной цели - создания базиса для укрепления политических связей тюркоязычных стран, что стало столь необходимым в последнее время.

Именно благодаря усилиям Азербайджана интерес к организации вырос настолько, что ряд стран, которые ранее не принимали участия в работе Тюркского совета, постепенно активизировали связи: в 2018 году к организации в качестве наблюдателя присоединилась Венгрия, в 2019 году полноправным членом организации стал Узбекистан, а поcле в организации получил особый статус Туркменистан.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на VIII Саммите глав тюркоязычных государств, в период двухлетнего председательства Азербайджан приложил большие усилия для объединения тюркского мира.

"Были проведены многочисленные мероприятия. Считаю, что сегодня мы шагаем в будущее более сплоченными. Нынешний Саммит имеет очень большое историческое значение. В первую очередь потому, что мы преобразуем наш Совет в организацию, и у этой организации прекрасное будущее. Потому что в основе данной организации находятся естественные союзники. И история, и культура, и наши традиции, и наши обычаи диктуют это единство", - сказал тогда глава государства.

Текущая ситуация в мире, как политическая, так и экономическая, является своего рода проверкой на прочность для каждой страны мира. На этом фоне вновь выходят на первый план процессы региональной интеграции и укрепления многостороннего сотрудничества для создания условий для столь необходимого на данный момент обмена мнением на пути к преодолению стоящих перед странами вызовов. И учреждение Организации тюркских стран по инициативе и под председательством Азербайджана в предшествующей организации доказывает свою своевременность.

Президент Ильхам Алиев в ходе недавних переговоров с генеральным секретарем Багдадом Амреевым выделил две основные задачи, стоящие перед Организацией на данный момент.

Так, первой задачей глава государства назвал сотрудничество в сфере укрепления мер безопасности.

"Поскольку мир меняется, он уже поменялся, новые угрозы и новые вызовы уже, как говорится, стучатся в дверь. Поэтому наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах, я думаю, будет одним из приоритетов", - сказал Президент Азербайджана.

Отдельно Президент Ильхам Алиев также отметил безопасность сограждан, проживающих за рубежом.

"Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной, так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ. Но я также знаю, что все руководители тюркских государств придают важное значение тому, как обеспечиваются права их братьев в тех или иных странах.

Поэтому я думаю, что в предстоящие годы в рамках Организации тюркских государств мы эту тему тоже должны очень серьезно обсуждать - именно права, безопасность, реализацию национальной идентификации наших собратьев, которые волею судьбы живут за пределами стран-членов Организации тюркских государств", - сказал глава государства.

Обозначив данные приоритеты, Президент Ильхам Алиев в очередной раз позиционирует Организацию тюркских стран как союз, нацеленный на развитие своих стран-участниц, определяя актуальные глобальные вызовы для нахождения наилучших путей развития в конкретных условиях.

Организация тюркских государств - это молодая организация, создание которой стало результатом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, который неуклонно ратует за тюркскую интеграцию. Именно эта организация служит площадкой для решения любых задач, решение которых необходимо для развития ее стран-участниц.