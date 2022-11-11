МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

Попытка исказить выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, что Азербайджан не выполняет своих обязательства во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства страны 10 ноября 2022 года является совершенно необоснованным и неприемлемым. Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с утверждениями, высказанными премьер-министром Армении Пашиняном в ходе его выступления на заседании правительства 10 ноября.

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