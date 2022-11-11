Армяне обстреляли Кяльбаджар и Ходжавенд

11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Безирхана Кяльбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, 11 ноября в 01:45 члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции Азербайджанской армии, расположенные в Ходжавендском районе.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.