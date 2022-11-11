Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу  Day.Az со ссылкой на Trend.

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