Развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами представляет важное значение.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, государства-члены ОТГ связывают Запад и Восток, Север и Юг и поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей.

"Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств - Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 миллиардов долларов инвестиций", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего, необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения", - отметил Токаев.

Кроме того, сказал он, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок.