https://news.day.az/politics/1510615.html Я испытал чувство гордости, когда увидел работу, проведенную в Карабахе - Президент Турции
Я испытал чувство гордости, когда увидел работу, проведенную в Карабахе - Президент Турции
Я испытал чувство гордости, когда увидел работу, проведенную в Карабахе.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.
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