В Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка с участием Лейлы Алиевой выпущены в природу первые олени

11 ноября с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка в рамках проекта по реинтродукции благородных оленей состоялась церемония выпуска в природу первых оленей.

Как передает Day.Az, Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с этим.

Отметим, что проект предполагает подразумевает прохождение животными периода адаптации в специально отведенных местах, а затем выпуск в дикую природу в различных регионах страны, где издревле обитали олени.