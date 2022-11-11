https://news.day.az/politics/1510656.html Ожидаем внимания французских парламентариев к обращениям наших соотечественников - МИД
Ожидаем внимания французских парламентариев к обращениям наших соотечественников - МИД
Ожидаем внимания французских парламентариев к обращениям наших соотечественников.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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