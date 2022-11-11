Ожидаем внимания французских парламентариев к обращениям наших соотечественников

Ожидаем внимания французских парламентариев к обращениям наших соотечественников.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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