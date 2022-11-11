Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

11 ноября посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече были доведены до сведения недовольство и озабоченность в связи с пропагандой, клеветнической кампанией против Азербайджанской Республики в иранских СМИ в последнее время, риторикой угрожающего характера высокопоставленных политических и военных представителей Ирана, не соответствующей духу отношений между двумя странами.

Еще раз была подчеркнута неприемлемость создания условий для поселения в Иране граждан Азербайджанской Республики, совершивших преступления против основ конституционного строя Азербайджана, арестованных решением суда и объявленных в международный розыск, а также отмечена необходимость выдачи преступников.

Было отмечено, что недружественным шагом является прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджанской Республике и скрывающихся в других странах, уклоняясь от уголовного преследования.

Было подчеркнуто, что распространение подобной информации в Иране и ведение деятельности против Азербайджана недопустимы, и озвучены ожидания, что в кратчайшие сроки они будут прекращены.