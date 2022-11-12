Растущее влияние Азербайджана в Организации тюркских государств связано с личностью Ильхама Алиева

Азербайджанская Республика и её Президент Ильхам Алиев несомненно являются одними из главных инициаторов в процессе более углублённого взаимодействия тюркских государств. Роль Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева в этом отношении не вызывает никаких сомнений. Именно Азербайджан совместно с рядом других государств является одним из локомотивов процессов более углублённого взаимодействия тюркских государств на современном этапе. Как мне представляется, роль и значение Азербайджана как одного из главных идеологов и инициаторов объединения тюркских государств будет только приветствоваться и увеличиваться.

Об этом в интервью Day.Az сказал политолог из Узбекистана, директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

"В условиях современных и серьезных геополитических изменений или турбулентности, как сейчас любят говорить, одним из признаков этой турбулентности является то, что глобальные и региональные организации теряют свою роль. Появляются новые союзы, блоки, организации. Одним из примеров формирования новых интеграционных структур является трансформация тюркского совета в организацию тюркских государств. Это, на мой взгляд, координальное изменение организации, ее формата, потому что четко определены новые цели, механизмы сотрудничества, институты и поставлены по большому счету новые задачи", - сказал наш собеседник.

По его словам, в стратегии развития организации, которая была обсуждена на нынешнем первом Саммите Организации Тюркских Государств, определены приоритеты развития и принципиально важные моменты.

"Прежде всего это, конечно же, налаживание экономического сотрудничества, увеличение внешней торговли между странами-членами организации, инвестиционное сотрудничество и создание тюркского инвестфонда, который имеет очень серьезное значение, потому как создает основу для того, чтобы планируемые экономические проекты получали стабильное финансирование. Это очень важный шаг и я надеюсь, что инвестфонд выполнит свои задачи", - отметил Эргашев.

Как подчеркнул директор Центра исследовательских инициатив Ma'no, главным направлением также является реализация транспортно-коммуникационных проектов, которые должны связать тюркские страны.

"Географическое положение стран-членов Организации Тюркских Государств позволяет им стать серьезным транспортно-коммуникационным мостом между макрорегионом Восточной Азии и Европой, Средним и Ближним Востоком, а также странами Магриба, Северной Африки. Необходима реализация целостной политики, которая позволила бы соединить существующие или планируемые транспортно-коммуникационные корридоры, для того, чтобы страны региона стали этим мостом, связующим по сухопутным маршрутам большие макрорегионы. Я думаю это будет реализовано. Несомненно, страны ОТГ будут решать вопрос формированием механизмов не только инвестиционного, но и технологического взаимодействия. Это также является очень важным направлением деятельности", - сказал он.

В целом в мире, который ныне был резко разделен на блоки западных и не западных стран, противостоящими друг другу, необходимо формирование именно таких региональных организаций, как ОТГ, которые в условиях такого глобального разделения могли бы решать задачи развития стран, объединенных в рамках этих организаций.

"Предыдущий формат в виде Совета Тюркоязычных Государств был недостаточно эффективен для решения важнейшей задачи экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества, углубления торговли. На мой взгляд ОТГ будет эффективной, если она сможет решить эти поставленные цели. Все остальные вопросы - лишь приложение", - заключил Бахтиер Эргашев.

Абдул Керимханов