https://news.day.az/politics/1510730.html Обнародованы даты и повестка очередных заседаний парламента Азербайджана
Обнародованы даты и повестка очередных заседаний парламента Азербайджана
Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которые состоятся 16, 17 и 18 ноября.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку включены 18 вопросов.
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