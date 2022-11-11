Обнародованы даты и повестка очередных заседаний парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которые состоятся 16, 17 и 18 ноября.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку включены 18 вопросов.

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