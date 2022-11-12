Евреи в Азербайджане глазами израильтян

Сайт Ynet опубликовал репортаж Иоава Раппеля, сотрудника Института исследования Катастрофы при университете Бар-Илан, недавно посетившего Баку для участия в конференции организации "Лимуд", в которой приняли участие лекторы из Израиля, США и Европы, передает в субботу Day.Az.

Отметив, что еврейская община Баку насчитывает 25 тысяч человек, Раппель сообщил, что 10% данной общины активно участвуют в ее жизни.

По словам Раппеля, во время экскурсии по городу он посетил три синагоги.

"Они расположены близко друг к другу, но правила в них существенно различаются. Мы посетили синагогу грузинских евреев, на долю которых приходится 10% общего числа евреев в Баку, горских евреев (70%) и ашкеназов, в основном польского происхождения, прибывших в город 120 лет назад (20%)", - сказал он.

Автор также написал о еврейской школе, основанной в 1994 году, в ней учатся 250 детей.

"По европейским меркам - это большое число. Школу возглавляет горский еврей раввин Замир Исаев, который возглавляет также грузинско-еврейскую общину Баку. В школе учатся дети с дошкольного возраста до 17 лет, в ней в ходу такие языки, как иврит, английский, французский, азербайджанский и русский. Курирует обучение штаб ХЕФЦИБА израильского минпроса", - написал Раппель.

Он также рассказал о школе "Ор Авнер", основаной ХАБАД. По его словам, она несколько удалена от центра Баку и также получает существенную поддержку штаба ХЕФЦИБА.