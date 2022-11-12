В Северной Каролине 8 ноября объявлен Днем Победы Азербайджана

Мэрия города Дарем штата Северная Каролина (США) объявила 8 ноября Днем Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, в декларации, подписанной мэром города Элейн О'Нил, говорится, что Дарем стал родным домом для гордых и уверенных американцев азербайджанского происхождения, которые внесли свой вклад в сферы искусства и музыки, бизнеса и финансов, права, образования и социальных услуг, науки и медицины.

Было отмечено, что Организация Дружбы Азербайджана также работает над поощрением межкультурного диалога между Даремом и Азербайджаном: "Азербайджанцы Америки наряду с другими жителями города стали защитниками и активистами Дарема. Они прилагают усилия, чтобы сделать город и общество лучше, и работают над укреплением отношений с нашими историческими соседями".

Отметим, декларация была принята по инициативе главы Организации Дружбы Азербайджана Адики Икбал. Декларация будет представлена Адике Икбал 12 ноября на мероприятии, организованном Организацией Дружбы Азербайджана по случаю Дня Победы.

Ранее мэрия Бруклина в Нью-Йорке впервые в США объявила 8 ноября Днем Победы Азербайджана.