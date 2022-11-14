Азербайджан – это ключ к интеграции тюркского мира

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Самаркандский саммит, где главы государств заседали уже в формате полноценной организации, обозначивает новый этап в развитии внутритюркского взаимодействия. Тюркский мир обладает огромным людским потенциалом - это более 200 миллионов человек. Самый главный потенциал это даже не природные и ископаемые ресурсы, а человеческий капитал и способность формировать новые горизонты для нашего развития, сотрудничества и интеграции.

Интеграция это, безусловно, важная составляющая нашего взаимодействия. Мы видим, как в мире растут риски, много турбулентных регионов по всей планете. Даже внутри тюркского сообщества есть свои горячие точки. Возьмем Южный Кавказ, где Армения как инструмент влияния внешних сил постоянно будоражит обстановку, пытается эскалировать и дестабилизировать ситуацию методом вооруженных провокаций. Это непосредственно задевает интересы Азербайджана, Турции, других наших братьев, которые понимают значение и место Азербайджана на тюркском пространстве.

Азербайджан - это ключ. Еще в 90-е годы Общенациональный лидер Гейдар Алиев, обозначая место нашей страны в системе международных координат, подчеркивал, что Азербайджан должен дружить и с западом, и с востоком., быть важным узлом между субрегионами, постоянно обеспечивать стабильную безопасность, чтобы все коридоры, проходящие по территории республики, действовали бесперебойно. Впоследствии эту политику продолжил Президент Ильхам Алиев. Мы являемся важным звеном в цепи Север-Юг и Восток-Запад. Мы создаем новые возможности для наших партнеров и обеспечиваем реализацию тех проектов, которые позволяют выводить наши энергоресурс на европейские рынки и обеспечивать энергобезопасность Старого света. Мы также открываем дороги на Восток, где расположены тюркские государства с их огромным потенциалом.

Нельзя забывать, что в 2009 году в Нахчыване прошел исторический саммит тюркоязычных государств. Усилиями президентов Азербайджана и Казахстана тогда были заложены основы нашего братства и взаимодействия в новую эпоху. Тот саммит был взлетной полосой. Было подписано нахчыванское соглашение, заложившее основу нового этапа в нашем взаимодействии, сближении братских народов и создании той благоприятной обстановки, которая позволяет тюркскому миру - единому, неделимому - стать составной частью мировой системы.

Если взглянуть на карту, увидим, что между Дальним Востоком, Индией, Китаем и Европой мы занимаем стратегическое положение, и будет алогично создавать препоны для взаимодействия, экономического развития, для осуществления транзитных перевозок и так далее. Мы берем большую часть обязательств на себя и понимаем, что можем справиться с этой нагрузкой. В Самарканде как раз говорили о том, что надо смотреть в будущее, создавать новые возможности, новый запас прочности для тюркского сообщества в плане развития.

Всегда, когда проходят такие мероприятия, выступления Президента Ильхама Алиева вызывают особый интерес. Азербайджан играет роль локомотива в развитии тюркского единства.

Президент Азербайджана говорил о том, что нужно и дальше солидаризироваться, быть ближе, чтобы правильно координировать выполнение судьбоносных задач. Он поднял тему наших соотечественников, имея в виду не только наших соплеменников в Иране. Существует проблема уйгуров в Китае, есть проблема национально-культурного единства турок-месхетинцев, лишившихся Родины и оказавшихся на чужбине. Есть достаточно примеров, касающихся тюрок, находящихся за пределами географии ОТГ. Они тоже должны ощущать себя неотъемлемой частью тюркского сообщества.

Мы видим, сколько сегодня в мире рисков и вызовов. Международная ситуация находится в точке кипения, международные институты, которые должны заниматься реализацией мер по преодолению кризиса, не справляются со своей задачей. Поэтому в вопросах, касающихся тюркского мира, мы должны сами предпринимать усилия. В Центральной Азии по соседству имеется горячий афганский кризис. В Афганистане живут и наши братья-тюрки, это порядка шести миллионов узбеков. Кроме того, имеет место кыргызско-таджикский кризис, где ситуация шла по опасной траектории. В данном конфликте задействована страна-член ОТГ Кыргызстан, и организация должна иметь свою четкую позицию по этой проблеме и стараться преодолеть имеющиеся негативные тенденции.

В нашем регионе негативные тенденции создает Армения, воинственно настроенная против Азербайджана и Турции. В ее действиях прослеживается четкий след внешних сил. Достаточно напомнить, что 15 ноября Сенат Франции готовится устроить экзекуцию Азербайджану - имею в виду предстоящие в Сенате прения по армяно-азербайджанскому кризису. Французы очень натянуто представляют ситуацию в нашем регионе, говорят о каких-то рисках для армян Карабаха, подпевают армянам, обвиняя Баку в некоей политике "аннексии", размахивают различными конвенциями и договорами. Конвенции и договора это понятно, а где была Франция, когда Армения оккупировала азербайджанские земли? Где она была, когда миллион азербайджанцев оказались беженцами и вынужденными переселенцами? Почему молчала, когда армянские живодеры сдирали кожу с азербайджанских детей, и в этом признавался Саргсян? Похоже, французам казалось, что ничего особенного не происходит. И что же случилось сейчас, когда Азербайджан реализовал резолюции ООН и своими силами восстановил международное право? Франция засуетилась, защищая интересы армян, которых якобы обижают азербайджанцы.

Франция, кстати, сейчас находится в тяжелом положении. Она не может решить свои энергетические проблемы, поскольку Германия отказала ей в просьбе о помощи. После ухода из ЕС Великобритании, Франция ерзает и пытается с помощью Армении помешать газовым поставкам из Азербайджана в Европу, старается теснить Турцию, которая договаривается с законным правительством Ливии о разработке газовых месторождений на Средиземном море. Франция не находит лучшего выхода, кроме как сталкивать армян с азербайджанцами и греков с турками.

Думаю, в кулуарных обсуждениях Самаркандского саммита все эти вопросы были в центре внимания глав государств. Безусловно, Президент Ильхам Алиев прекрасно владеет ситуацией, понимает причинно-следственные связи проблем в нашем регионе, на Евразийском пространстве, в том числе в Средиземноморье. И тут нам, думаю, нужно поддержать Турцию.

Тюркский мир выходит на новый этап сотрудничества. В данном случае, когда мы говорим о том, что мало быть партнером, надо еще и вкладываться в процесс интеграции, мы понимаем, какие впереди нас ждут вызовы и как мы должны на них реагировать. Интеграция это универсальный механизм, позволяющий нам реализовывать свои интересы и приобретать выгоду. Вспомним очень волевой шаг Президента Ильхама Алиева, когда в период пандемии он созвал саммит тогда еще Совета сотрудничества тюркоязычных стран в формате видеоконференции. Ильхам Алиев тогда поставил ребром вопрос о том, что нельзя закрывать национальные границы, нужно пользоваться даже минимальными возможностями, имеющимися в такой ситуации. Все поддержали инициативу Ильхама Алиева. В условиях закрытости и спада мировой экономики наши страны добились роста в перевалке грузов. Это были очень важные грузы, которые не терпели отлагательств. Тот саммит оказался историческим и доказал всем, что даже в условиях турбулентности можно продолжать сотрудничество и достигать решения проблем. Тюркские страны доказали и себе и другим, что, даже находясь в стесненных условиях, можем находить приемлемые пути для решения неотложных задач. В тот период мы ощутили силу нашей внутренней солидарности - и государств, и народов.

А сейчас наступает новый этап для того, чтобы осуществить наступление на рецессию, уже переходящую в кризисное состояние. Кризис длится с 2008 года и пока что нет признаков того, что человечество способно его ограничить. В этом смысле слова Президента Ильхама Алиева о первоочередной необходимости двигаться в направлении интеграции, очень важны. Наши страны имеют большие возможности для интеграции - у нас ресурсы, транзиты, коридорные возможности. Не случайно на саммите президенты Азербайджана, Турции и Узбекистана говорили о значимости Срединного коридора. Дело тут не только в нынешней геополитической ситуации, а в том, что у всех несущих проблем должны быть диверсификационные возможности. Срединный коридор идет с Дальнего Востока, через степи Центральной Азии, Азербайджан и Турцию в Европу. Дороги и коммуникации закладывают новые возможности для будущих поколений.

Политика Баку всегда была направлена на то, чтобы не только реализовывать свои ресурсные возможности, не только поставлять на мировой рынок энергоносители, но и превратить Азербайджан в международно значимый транспортно-коммуникационный хаб. Нам удалось этого добиться, этот статус за нами закреплен. И сегодня мы видим, что на двух важных траверсах - Восток-Запад и Север-Юг - Азербайджан является неотъемлемым и четко работающим звеном.

И потому, когда сейчас Армения сиплым голосом пытается доказывать странную мысль о том, что именно она является важным звеном в цепи Север-Юг, это вызывает смех и недоумение. Армения не является субъектом, способным взять на себя большие обязательства. Армянские коммуникации находятся в безобразном состоянии, а в условиях тяжелой геологии и сложной реографии Армения бессильна подтянуть свое дорожное хозяйство под высокие стандарты. Армянам надо коренным образом реконструировать все коммуникации и первоначально внутри самой страны создать транспортную сеть, способную органично влиться в систему международных координат. Азербайджан это давным-давно сделал, и сегодня он вносит свой вклад и в международную интеграционную схему, и в схему взаимодействия братских тюркских государств.

Призывы Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в Самарканде и из Самарканда, это важная составляющая того, что делает наша страна на современном этапе, к чему она готовится и какие может подключить к решению новых задач. На мой взгляд, интеграция должна выйти на качественно новый уровень внутри тюркской географии. Мы видим, насколько обширное пространство занимает тюркский мир, и на этом пространстве он должен продолжать выполнять функцию стабильного и грамотно работающего связующего звена.

Азербайджан будет делать все от него зависящее, чтобы не задерживать выполнение международных программам, а, наоборот, подталкивать, давать этому процессу импульсы. Не случайно Президент Ильхам Алиев говорил о нашей общей заинтересованности в решении вопросов оборонного характера. Ведь если нет безопасности, если нет защиты народов от разного рода рисков и напастей, о каком развитии может идти речь. Мы на своем собственном примере видели, как Армения постоянно третировала нас, пыталась сбить ритм нашей внутренней жизни, пока шла оккупации. Президент не раз говорил, что для достижения хорошего результата, Армения должна думать о мире, а не о противостояния. Но наши соседи, к сожалению, выбрали путь перманентной конфронтации, и что из этого вышло - все знают.

11 ноября с трибуны такого важного форума, как Самаркандский саммит Организации тюркских государств, Президент Азербайджана призвал тюркские страны поддерживать друг друга, сотрудничать в деле развития наших оборонных возможностей, потому что это отвечает требованиям новой эпохи. Тюркские государства переживают очень важный этап в своем развитии, понимают, насколько остальной мир неровно дышит к нашим планам и программам взаимодействия. И для того, чтобы не превратиться в источник наживы для других, более развитых субкультур и субконтинентов, нам нужно самим развиваться. Предложение Президента Азербайджана о взаимодействии в сферах обороны, безопасности и военной промышленности, очень актуально, отвечая требованиям и сегодняшнего, и завтрашнего дня.