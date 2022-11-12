В австрийской прессе опубликована статья, посвященная выступлению Президента Ильхама Алиева на Саммите Организации тюркских государств

Как передает Day.Az в австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под заголовком "Организация Тюркских Государств как яркий образец ключевой роли Президента Ильхама Алиева в интеграции тюркского мира", посвященная состоявшемуся в Узбекистане в городе Самарканд Саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), и в частности выступлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на данном саммите.

В статье сообщается, что саммит состоялся в рамках нового формата Организации, и этот новый формат стал результатом преобразования прежней структуры - Тюркского совета. Подчеркивается, что данное преобразование произошло год назад - 12 ноября 2021 года, когда Азербайджан был председателем Тюркского совета.

Ссылаясь на слова генерального секретаря Багдада Амреева, в статье говорится о ключевой роли состоявшегося в ноябре прошлого года (в период председательства Азербайджана) Стамбульского саммита глав государств: на этом саммите Тюркский совет получил новое название - Организация тюркских государств - и стал полноправной международной организацией; саммит поспособствовал усилению процесса интеграции тюркского мира, ярким примером чего может послужить присоединение Туркменистана; также это принятие на саммите документа "Видение тюркского мира - 2040", который нацелен на поддержание интеграционных инициатив тюркских стран и в котором были очерчены долгосрочные цели сотрудничества.

Касаясь периода председательства Азербайджана в Совете, в статье также отмечается, что оно пришлось на непростой период: начало пандемии коронавируса, а также военные провокации Армении против Азербайджана и последовавшую за этим вторую Карабахскую войну. Однако все эти факторы не смогли пошатнуть инициативу Президента Ильхама Алиева и знаменательным в данном отношении стал состоявшийся 12 ноября в Стамбуле VIII Саммит глав тюркоязычных государств, "который окончательно завершил процесс объединения тюркских стран в единую организацию".

Также отмечается, что еще до этого, в 2009 году Президент Ильхам Алиев стал инициатором проведения саммита в Нахчыване, на котором и был "создан Тюркский совет, объединяющий Азербайджан, Турцию, Казахстан и Кыргызстан". Президенту Азербайджана удалось превратить "Тюркский совет в реальную площадку сотрудничества всех тюркоязычных стран", говорится в тексте публикации.

Азербайджан, к которому в 2019 году перешло председательство в Организации, сделал основной упор на экономическом сотрудничестве тюркских стран, имея при этом в качестве главной цели "создание базиса для укрепления политических связей тюркоязычных стран".

Согласно тексту публикации, именно усилия, предпринятые Азербайджаном, послужили проявлению интереса и постепенной активизации связей со стороны ряда стран, которые изначально не принимали участия в работе Тюркского совета: 2018 год ознаменовался присоединением Венгрии; в 2019 году Узбекистан стал полноправным членом организации, за которым последовало получение Туркменистаном особого статуса в Совете.

В статье также затронуты стоящие перед Организацией текущие задачи, на которых акцентировал внимание Президент Ильхам Алиев в ходе недавних переговоров с генеральным секретарем Багдадом Амреевым. Первая задача была сформулирована Президентом страны как "сотрудничество в сфере укрепления мер безопасности".

"Поскольку мир меняется, он уже поменялся, новые угрозы и новые вызовы уже, как говорится, стучатся в дверь. Поэтому наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах, я думаю, будет одним из приоритетов", - цитирует издание слова Президента Азербайджана.

А в качестве второй задачи глава государства назвал важность обеспечения безопасности сограждан, которые проживают за рубежом.

"Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной, так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Также подчеркивается, что обеспечение "прав, безопасности, реализация национальной идентификации наших собратьев, которые волею судьбы живут за пределами стран-членов Организации тюркских государств" были обозначены главой государства как важные темы.

Делается вывод, что дальновидная политика Президента Ильхама Алиева стала тем решающим фактором, который привел к созданию ОТГ. И именно данную структуру стоит рассматривать как одну из действенных площадок, которая позволяет решать жизненно важные для ее стран-участниц задачи.