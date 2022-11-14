Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю

Премьер-министр Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Как сообщили Day.Az в Кабмине, премьер-министр А.Асадов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва в Стамбуле, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.