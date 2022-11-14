Совершивший госизмену капитан корабля: Я знал, что Иран намерен передать информацию Армении - ВИДЕО
Он спросил меня о кораблях, которые стояли там, и попросил по возможности снять их и переслать фото, что я и сделал.
Как передает Day.Az, об этом сказал капитан судна на Каспийском морском нефтяном флоте Захир Аскеров, арестованный за шпионаж в пользу Ирана.
В результате проведенных Службой госбезопасности Азербайджана мероприятий было установлено, что он в период получения религиозного образования в иранском городе Куме был привлечен представителями спецслужб указанной страны к секретному сотрудничеству за деньги.
За прошедший период по их поручению З.Аскеров собирал информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в нашей стране, о месте и времени проведения учений Военно-морских сил в Каспийском море, о грузах, перевозимых на нефтяные платформы, для использования ее в ущерб суверенитету и обороноспособности АР. З.Аскеров совершил государственную измену путем шпионажа, предоставляя этим лицам вышеуказанные сведения по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч в Иране.
По словам З.Аскерова, он передавал иранским спецслужбам информацию о военных операциях на всех кораблях, находящихся в море.
"В период Отечественной войны представители иранской стороны спрашивали о БПЛА, которые мы получили из Турции, о местонахождении военных объектов. Тогда мне стало ясно, что Иран был намерен передать эти данные Армении", - добавил он.
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