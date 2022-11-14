Армяне обстреляли два района Азербайджана

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.