https://news.day.az/politics/1511226.html Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
Армяне обстреляли два района Азербайджана - Минобороны
Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре