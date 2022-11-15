Французский фотограф, журналист Реза Дегати показал руины здания драмтеатра Агдама, сообщает Day.Az.

"Посмотрите какие руины остались от великолепного здания драматического театра Агдама. Где видно чтобы такое сотворили с таким красивым зданием театра? Зачем ведающим о культуре разрушать театр. Раньше перед Агдамским театром стоял интересный памятник. Это был памятник Фархаду, герою знаменитой истории любви. Он вырезал мечом изображение своей мечты, прекрасной Ширин, на горе Бисутун. Каждый раз будучи в Агдаме, я с восхищением смотрел на этот памятник, сколько любви скульптор вложил в свое творение. Однажды я услышал, что статую Фархада перенесли на другую улицу. После освобождения Агдама увидев запустение театра я долго бродил вокруг, чтобы найти статую Фархада. Я нашел статую где-то в 500 метрах. Он был разорван на куски, но стальное запястье Фархада все еще крепко удерживало меч. Истории любви они все такие. Сколько бы зла не творили злодеи, любовь не меркнет, любовь не умирает", - говорится в видеоролике.