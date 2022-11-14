Во французской прессе опубликована статья о деятельности ОТГ, являющейся очередным подтверждением дальновидной политики Президента Ильхама Алиева

На французском новостном портале "La Gazette" опубликована статья о саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября в узбекском городе Самарканд, и о том, что деятельность ОТГ, созданной по инициативе Азербайджана, является очередным подтверждением дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в статье отмечается, что саммит в Самарканде является первой встречей глав тюркских государств после изменения формата организации в период председательства Азербайджана в 2021 году, и что этот саммит стал своего рода платформой для анализа результатов, достигнутых Организацией после последней встречи.

"Тюркский мир занимает обширную географию с населением более 200 миллионов человек и обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортным потенциалом и современными военными возможностями. Руководители тюркских государств уже давно заявляют о необходимости тюркской интеграции для обеспечения развития региона, и хотя такие попытки предпринимались и раньше, первый успешный шаг на пути к долгожданной региональной интеграции был сделан в 2009 году в Нахчыване", - говорится в статье.

В статье также подчеркивается, что деятельность этой платформы служит развитию стран-участниц Организации.

"Сегодня, на фоне глобальных потрясений в мировом масштабе, деятельность ОТГ является очередным подтверждением дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, поскольку именно по инициативе Азербайджана в 2009 году была создана платформа для тюркских стран", - говорится в статье.

Также отмечаются постоянный вклад Азербайджана в тесное сплочение тюркского мира, укрепление связей со странами-членами ОТГ во всех сферах, являющееся одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.