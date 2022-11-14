https://news.day.az/politics/1511351.html В Милли Меджлисе создан новый отдел - ФОТО
В Милли Меджлисе создан новый отдел - ФОТО
В Милли Меджлисе создан новый отдел.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Аппарате Милли Меджлиса создан Отдел по приему граждан и работе с их обращениями.
Заведующим новым отделом назначен Эмиль Эльдар оглу Тагиев.
Отметим, что до этого он занимал должность заместителя заведующего Отделом по организации работы комитетов и комиссий Милли Меджлиса.
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