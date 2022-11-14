В Милли Меджлисе создан новый отдел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Аппарате Милли Меджлиса создан Отдел по приему граждан и работе с их обращениями.

Заведующим новым отделом назначен Эмиль Эльдар оглу Тагиев.

Отметим, что до этого он занимал должность заместителя заведующего Отделом по организации работы комитетов и комиссий Милли Меджлиса.